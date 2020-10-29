Тело рыбака достали со дна реки в Жлобине

29 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Со дна реки Днепр в Жлобине достали тело рыбака, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную организацию ОСВОД.

Около полудня 28 октября из районного отдела по чрезвычайным ситуациям в Жлобинскую спасательную станцию ОСВОД поступило сообщение, что в районе автодорожного моста на Днепре в 30 м от берега видна одноместная лодка без рыбака.

Водолазы Жлобинской спасательной станции провели поиски и обнаружили на дне реки в 200 м ниже по течению от места вероятного происшествия тело погибшего - 45-летнего жителя Жлобина.

Обстоятельства и причины гибели уточняются. "В лодке находилось рыбацкое снаряжение, а также спасательный жилет. Если бы он был на потерпевшем, то мог бы спасти ему жизнь", - подчеркнули в ОСВОДе.-0-