Тело рыбака нашли на берегу Днепра в Лоевском районе

3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лоевском районе на берегу реки Днепр утром 31 мая местный житель обнаружил тело рыбака, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист региональной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах Сергей Костюченко.

Мужчина 1984 года рождения без признаков жизни находился в 5 м от островка. Неподалеку на мели была самодельная лодка и рыболовные сети. Глубина водоема в этом месте составляет около 1 м. Обстоятельства и причины гибели мужчины выясняются. Назначен ряд экспертиз.

Еще один трагический случай на воде произошел 1 июня в Хойниках. Житель райцентра в компании друзей отдыхал на берегу водоема на окраине города. В какой-то момент все отправились купаться, а когда вышли на берег, не могли найти одного из приятелей. Чуть позже его заметили в воде и вытащили, однако реанимировать не удалось. Причина смерти будет названа по итогам экспертизы.

Сергей Костюченко напомнил о недопустимости купания в непредназначенных и необорудованных для этого местах. Отправляясь к водоему, жители и гости региона должны строго придерживаться правил безопасности на воде, не купаться в одиночку. Также необходимо отказаться от употребления алкоголя. "Если удастся полностью исключить составляющую с употреблением спиртного, число погибших на воде снизится минимум в два раза", - уточнил ведущий специалист.

Под постоянным наблюдением должны быть дети. "Малыши - на расстоянии вытянутой руки, чтобы родители могли мгновенно среагировать в любой ситуации", - подчеркнул он.-0-