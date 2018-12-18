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Тело убитого минчанина пять дней пролежало в квартире

Происшествия 18.12.2018 | 15:21
Фото УСК по г. Минску
Фото УСК по г. Минску

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заводским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело об убийстве 50-летнего жителя Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

В одной из столичных квартир 13 декабря было обнаружено тело мужчины. "Установлено, что вечером 8 декабря после совместного распития спиртного и возникшей ссоры 37-летний ранее неоднократно судимый знакомый минчанина нанес ему удары ножом, затем покинул квартиру. Он был задержан сотрудниками милиции", - проинформировали в СК.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.139 УК (убийство), он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.-0-

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Теги
Минск, Следственный комитет, смерть, убийство
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