Тепловоз с пустыми вагонами сошел с рельсов в Могилеве

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тепловоз с пустыми пассажирскими вагонами сошел с рельсов в Могилеве, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня в 08.13 спасателям поступило сообщение о сходе с рельсов маневрового тепловоза на станции Могилев-1. "Когда подразделения МЧС прибыли, выяснилось, что в 06.50 на одном из стрелочных переводов при транспортировке четырех пустых пассажирских вагонов произошел сход маневрового тепловоза. В 07.35 к месту инцидента прибыл восстановительный поезд, дислоцирующийся на этой же станции, для устранения последствий", - рассказали в МЧС.

Сейчас движение поездов восстановлено. Пострадавших нет. Задержка пассажирского поезда Могилев - Минск составила 29 минут. Причины происшествия устанавливаются.-0-

Фото МЧС