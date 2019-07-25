Тепловоз сбил 11-летнего велосипедиста в Белоозерске

25 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе тепловоз сбил ехавшего на велосипеде 11-летнего мальчика. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Несчастный случай произошел днем 24 июля в Белоозерске. Мальчик ехал на велосипеде. Подъезжая к железнодорожному переезду, он проигнорировал световое и звуковое оповещение сигнализации и не заметил приближающийся локомотив. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. С травмами ребенка госпитализировали в Березовскую центральную районную больницу.

"Предположительно в момент происшествия мальчик был в наушниках. Его состояние медики оценивают как тяжелое", - отметили в Следственном комитете.

Березовский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.-0-