Тепловоз сбил 11-летнего велосипедиста в Белоозерске

25 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе тепловоз сбил ехавшего на велосипеде 11-летнего мальчика. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
Несчастный случай произошел днем 24 июля в Белоозерске. Мальчик ехал на велосипеде. Подъезжая к железнодорожному переезду, он проигнорировал световое и звуковое оповещение сигнализации и не заметил приближающийся локомотив. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. С травмами ребенка госпитализировали в Березовскую центральную районную больницу.
"Предположительно в момент происшествия мальчик был в наушниках. Его состояние медики оценивают как тяжелое", - отметили в Следственном комитете.
Березовский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.-0-
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