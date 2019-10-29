29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тягач насмерть сбил велосипедиста в Березинском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Трагедия произошла вечером 28 октября на 130-м км автодороги Минск-Могилев вблизи деревни Василевщина. Водитель тягача, двигаясь в направлении Минска, сбил велосипедиста, 64-летнего местного жителя, который ехал у правого края проезжей части в попутном направлении.

Мужчина от полученных травм скончался на месте. Велосипедист не был обозначен световозвращающими элементами. Водитель трезвый, за нарушение ПДД к административной ответственности за последние пять лет не привлекался.

В Госавтоинспекции отметили, что при движении по дороге в темное время суток и (или) при ее недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены спереди фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади - фонарь с красным светом. При их отсутствии или неисправности велосипедист, когда видимость дороги в направлении движения становится менее 300 м или с наступлением темного времени суток, должен сойти с велосипеда и вести его рядом с собой. ГАИ рекомендует пешеходам и велосипедистам при движении по загородным трассам в темное время использовать жилет повышенной видимости.-0-

Фото УВД Минского облисполкома