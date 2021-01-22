Тягач с видоизмененным VIN-номером изъяли в пункте пропуска "Козловичи"

22 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз грузового автомобиля с видоизмененным VIN-номером, сообщили БЕЛТА в таможне.

Грузовик DAF следовал из Польши через пункт пропуска "Козловичи". Водитель предоставил необходимые товаросопроводительные документы на груз, который перемещался через границу на законных основаниях. Вместе с тем во время таможенного контроля внимание инспекторов привлек идентификационный номер тягача. Были выявлены признаки, свидетельствующие о возможном нарушении таможенного законодательства.

Транспортное средство направили на экспертизу в Брестский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз. Результат подтвердил подозрения таможенников: первоначальный VIN-номер был видоизменен.

По предварительной оценке, стоимость изъятого до решения суда грузового автомобиля составила Br75 тыс. По факту правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.14.1 КоАП, начат административный процесс. Материалы дела будут направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.-0-