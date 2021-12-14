Точка в деле Тихановского: блогер приговорен к 18 годам колонии усиленного режима

14 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Блогер Сергей Тихановский приговорен к 18 годам колонии усиленного режима, передает корреспондент БЕЛТА.

Гомельский областной суд постановил приговор на выездном заседании в следственном изоляторе.

По данным следствия, обвиняемый и его приближенные длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси. При этом блогер через YouTube-канал и одноименный Telegram-канал открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей. Своими высказываниями он разжигал вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности.

Доказана непосредственная взаимосвязь совершенных блогером преступлений с деятельностью экстремистов, которые манипулировали общественным сознанием посредством деструктивных Telegram-каналов и иных. Это подтверждается материалами уголовного дела, оперативно-разыскной деятельности, заключениями проведенных лингвистических и психологических экспертиз. Всего к делу приобщены заключения более 70 экспертиз.

Также в мае прошлого года Тихановский воспрепятствовал работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, адресуя угрозы председателю комиссии. Еще один из эпизодов того периода: в Гродно обвиняемые организовали под видом пикета по сбору подписей незаконное массовое мероприятие. Оно сопровождалось грубыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении правоохранителей, неповиновением представителям власти.

Учитывая, что ущерб от действий Тихановского и приближенных к нему лиц составил более Br3,5 млн, на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест. Сергею Тихановскому было предъявлено окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса: ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков), ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды), ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК), ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). По этим же статьям предъявлено обвинение оператору Артему Сакову и программисту Дмитрию Попову.

Также суд постановил обвинительные приговоры Николаю Статкевичу, Игорю Лосику и Владимиру Цыгановичу.

Суд приговорил Сакова и Попова к 16 годам колонии усиленного режима каждого. Цыгановичу и Лосику назначено наказание в виде 15 лет колонии усиленного режима. Статкевич приговорен к 14 годам лишения с свободы в колонии особого режима.

Приговор может быть обжалован в законном порядке в течение 10 дней.-0-