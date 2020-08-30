30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Толпа людей повредила служебный автомобиль милиции возле площади Независимости в Минске. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня около 14.40 возле площади Независимости в Минске толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его. Спецтранспорт и находившиеся в нем сотрудники обеспечивали охрану общественного порядка во время несанкционированных массовых мероприятий", - сказала Ольга Чемоданова.

С помощью подручных предметов злоумышленники разбили лобовое стекло, а также повредили боковые части машины. Сейчас три человека задержаны и доставлены в Ленинское РУВД столицы.

Среди задержанных - тренер по футболу и участник фанатского движения известного футбольного клуба. Оба неоднократно привлекались к административной ответственности. Еще об одном известно, что он ранее судим и также неоднократно привлекался к административной ответственности. Все они жители Минска. Один из задержанных был в состоянии алкогольного опьянения.

Проводится проверка, устанавливаются иные причастные. Действиям задержанных будет дана правовая оценка.-0-