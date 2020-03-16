Тонущую женщину спасли на реке в Гродно

16 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Тонущую женщину спасли на Немане в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Около 13 часов в воскресенье, 15 марта, спасателям-осводовцам поступило сообщение о том, что в Немане напротив Коложской церкви тонет человек. К месту происшествия направились спасатели со станций "Центральная" и "Лососно".

Из воды достали 66-летнюю женщину, ее передали медикам. Обстоятельства произошедшего выясняются.-0-