Торфяной пожар в Лидском районе ликвидирован

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торфяной пожар на площади 1,8 га в Лидском районе ликвидирован, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную сводку Гродненского областного управления МЧС.

Возгорание произошло на землях Лидского лесхоза возле деревни Пески. Для тушения были задействованы 6 единиц техники и 24 работника МЧС, 9 единиц техники и 30 человек субъектов хозяйствования.

Как сообщали ранее в Министерстве лесного хозяйства, очаг был обнаружен 30 августа в 16.40. Причина пожара устанавливается, вероятнее всего, это неосторожное обращение с огнем. "Работники лесхоза при обследовании территории обнаружили 17 припаркованных легковых автомобилей. Места здесь клюквенные, люди едут в лес и на болота. В большинстве случаев причиной подобных возгораний является человеческий фактор", - поясняли в Лидском лесхозе.-0-