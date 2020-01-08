Торговец автомаслами из Минска уклонился от уплаты Br57 тыс. налогов

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в Мингорсуд для определения подсудности уголовное дело в отношении 45-летнего жителя столицы, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов, сообщил БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры Минской области Дмитрий Лугин.

Обвиняемый, будучи директором и учредителем одного из субъектов хозяйствования в сфере оптовой торговли автомаслами, смазками, техническими жидкостями, зарегистрированного в Партизанском районе Минска, с сентября 2014 года по март 2016-го уклонялся от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений.

В бухгалтерские документы возглавляемого им ООО мужчина помещал заведомо подложные первичные учетные документы. На их основании он отражал фиктивные сведения о якобы имевших место сделках с лжепредпринимательскими структурами о поставках товарно-материальных ценностей, а также хозяйственных операциях между его обществом и этими субъектами хозяйствования.

В результате преступных действий бюджету страны причинен ущерб в размере более Br57 тыс.

Во время предварительного расследования обвиняемый свою вину признал полностью, давал правдивые и последовательные показания, чем способствовал расследованию преступления.

Поскольку ущерб обвиняемым возмещен полностью, прокурор иск о взыскании с фигуранта в пользу государства имущественного ущерба не предъявлял.

Примененная ранее мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Минской области.-0-