Торговца марихуаной задержали в Мозыре

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наркодилера с марихуаной задержали в Мозыре, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 1 октября наркоконтроль и патрульно-постовая служба Мозырского РОВД задержали 20-летнего мозырянина. Он оказался на лестничной площадке одной из многоэтажек города не случайно: планировал продать потребителю наркотики. Когда наркодилер увидел сотрудников милиции, он выбросил полиэтиленовый пакет и попытался скрыться, но был задержан.

Оперативники осмотрели выброшенный пакет. Внутри были бумажные свертки с сушеной измельченной травой. Рядом на полу лежало приспособление для употребления наркотиков. В рюкзаке молодого человека нашли аналогичный пакет.

Эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси по Гомельской области дали заключение: изъятое вещество - марихуана. Общий вес наркотика - 60 г.

Возбуждено уголовное дело.-0-