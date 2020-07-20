Торговые ряды горели в Гомеле

20 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле горели торговые ряды, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт областного управления МЧС.

Сообщение о возгорании на территории торговых рядов по ул.Красноармейской поступило в службу спасения 19 июля в 22.31.

"Прибывшие на место вызова спасатели установили: на площади 5 кв.м горел мусор - картонные коробки и деревянные поддоны, складируемые во дворе торговых рядов", - уточнили в управлении.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Огнем повреждены вывески торговых роллетов, часть металлопрофиля одного из них.

Как отметили в управлении МЧС, пострадавших нет, продукция не повреждена.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС