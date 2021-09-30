Товар мимо кассы: почти на Br8 тыс. обманул продавец автозапчастей работодателя

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске продавец магазина автозапчастей отпускал товар мимо кассы. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В Партизанское РУВД Минска обратился владелец одного из столичных магазинов по продаже автозапчастей с заявлением о том, что по результатам инвентаризации выявлена недостача автозапчастей.

В ходе проведения оперативниками проверочных мероприятий установлено, что 29-летний минчанин, являясь продавцом указанного магазина, продавал товар, не выдавая кассовый чек, а полученные деньги от продажи товара присваивал себе", - рассказали в ГУВД.

Со слов задержанного, он похищал таким образом деньги на протяжении 3 лет. Сумма ущерба составила более Br7,8 тыс.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за кражу.-0-