Товар на Br143 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польский перевозчик пытался незаконно ввезти в Беларусь более 35 тыс. упаковок крема для фиксации зубных протезов стоимостью около Br143 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Таможенники выявили нарушение в пункте пропуска "Брузги" при проведении контроля с применением инспекционно-досмотрового комплекса. "Оказалось, что в грузовом отсеке автомобиля, помимо заявленного лекарственного порошка для приготовления раствора, находится иной товар. Последующий досмотр подтвердил, что более 35 тыс. тюбиков крема для фиксации зубных протезов перевозятся без документов. Намереваясь незаконно ввезти дорогостоящий товар, перевозчик хотел сэкономить около Br40 тыс.", - рассказали в ГТК.
Гродненская региональная таможня начала административный процесс. Согласно КоАП, за такое правонарушение предусмотрен штраф. Для юридического лица его размер составляет до 30% от стоимости незаконно перевозимого товара.-0-