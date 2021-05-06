Товары на более чем Br1,5 млн пытались ввезти в Беларусь без декларирования

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупную партию товаров стоимостью более чем Br1,5 млн пытались перевезти через таможенную границу ЕАЭС без декларирования, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Попытку нарушения законодательства пресекли витебские таможенники в пункте пропуска "Григоровщина". "Согласно представленным водителем - гражданином России - документам, в грузовом автомобиле Mersedes-Benz через белорусско-латвийскую границу ввозился каучук, гидроизоляционный материал, растворитель и водонагреватели. Но таможенники выявили в грузовом отсеке еще более 3,6 тыс. единиц незадекларированных товаров: промышленные арматуры, электроприводы, контроллеры и другие", - рассказали в ГТК.

Витебская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на перевозчика в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-