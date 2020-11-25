Toyota пересекла площадь Победы и вылетела на обратную сторону кольца

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иномарка на скорости пересекла площадь Победы и вылетела на обратную сторону кольца, сообщается в Telegram-канале МВД Беларуси.

Серьезное ДТП произошло сегодня около 21:40: Toyota на скорости ехала по пр-ту Независимости со стороны ул. Я.Купалы в направлении площади Победы. На кольце водитель не остановился, наехал на бордюр, после чего оказался на ступенях монумента, врезался в ограждение и вылетел на обратную сторону кольца.

В результате аварии иномарка загорелась, огонь до приезда пожарных тушили очевидцы. За рулем машины оказался 33-летний житель Борисова. Его госпитализировали.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства, в том числе, в каком состоянии находился водитель. Сам он не смог пояснить, что произошло.

Известно, что мужчина более 40 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ. К нему применялись различные меры административного воздействия, в том числе лишали права управления транспортным средством за вождение в пьяном виде.-0-