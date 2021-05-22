Трактор и комбайн горели в двух регионах страны в минувшие сутки

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трактор и комбайн горели в двух регионах страны за минувшие сутки, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Происшествия имели место утром 21 мая.

Загорание кормоуборочного комбайна КВК-800 2013 года выпуска произошло в поле возле деревни Осиповичи Дрогичинского района Брестской области. Повреждены моторный отсек и лакокрасочное покрытие комбайна. Техника принадлежит ОАО "Осиповичи".

Спустя час в службу спасения также поступила информация о воспламенении трактора МТЗ 2010 года выпуска, который выполнял сельскохозяйственные работы в поле возле деревни Милевичи Житковичского района Гомельской области. В результате трактор уничтожен, он принадлежал ОАО "Люденевичи".

Пострадавших в инцидентах нет. Причины загорания техники устанавливаются.-0-