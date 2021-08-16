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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трактор опрокинулся на МКАД - есть пострадавшие, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.Дорожный инцидент произошел сегодня около 16.30. По предварительной информации, водитель грузового Renault ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул.Ф.Скорины в направлении ул.Илимской и столкнулся с трактором, который от удара опрокинулся.Оба водителя и пассажир трактора доставлены в медицинское учреждение.На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска, обстоятельства аварии устанавливаются.-0-