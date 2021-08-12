Трактор опрокинулся в Октябрьском районе - спасатели деблокировали водителя

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12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Октябрьском районе трактор опрокинулся в овраг: спасатели деблокировали зажатого водителя. Об этом сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.Сообщение о ДТП возле деревни Юрки поступило спасателям 11 августа в 18.50. Как уточнялось, в перевернувшемся тракторе был зажат человек.По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что в кабине МТЗ-80 зажат мужчина 1953 года рождения, выход был заблокирован. Водитель был в сознании, и работники МЧС поддерживали с ним разговор. Мужчина жаловался на сильную боль в ноге.Спасатели помогли достать тракториста из кабины и передали работникам скорой медицинской помощи. Пострадавшего госпитализировали в Октябрьскую ЦРБ с предварительным диагнозом "перелом бедра".-0-