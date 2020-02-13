Трактор сбил женщину в Мостовском районе

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате ДТП в Мостовском районе погибла женщина, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"По предварительным данным, сегодня около 12.30 в д.Глядовичи Мостовского района 40-летний водитель трактора "Амкодор" при перевозке тюков соломы наехал на 37-летнюю жительницу соседней деревни. Она от полученных травм скончалась на месте ДТП", - проинформировали в СК.

Следователи со специалистами ГКСЭ и сотрудниками ГАИ осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Мостовский районный отдел Следственного комитета в отношении водителя возбудил дело по ч.2 ст.317 УК. Все обстоятельства произошедшего выясняются.-0-