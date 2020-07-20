Трактор сгорел в поле Буда-Кошелевского района

20 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Трактор загорелся в поле Буда-Кошелевского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о ЧС в районе деревни Недойка поступило спасателям 18 июля. К приезду экипажа МЧС трактор 2013 года выпуска, задействованный на укосе трав, был полностью охвачен огнем.

Пожар ликвидирован, однако техника уничтожена. Пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается, рассматриваемая версия - конструктивный недостаток электрооборудования.

В Гомельской области сотрудники МЧС ежедневно проводят рейды по местам уборки, хранения и переработки урожая. Спасатели уделяют внимание соблюдению противопожарного режима на сельскохозяйственных предприятиях, наличию первичных средств пожаротушения и их исправности на задействованной в агросекторе технике, местах хранения урожая. Среди функций проверяющих - мониторинг готовности техники к зерноуборочной кампании.

Сотрудники МЧС напоминают работникам сельского хозяйства правила безопасности в период уборки урожая зерновых, объясняют алгоритм действий при возгорании зерноуборочной техники, хлебных массивов и скирд. С работниками отрасли также проводят инструктажи, в том числе с проверкой знаний на месте. Так, недавно рейдовая группа Жлобинского районного подразделения МЧС оценила работу трех комбайнеров на поле с рожью сельхозпредприятия "Папоротное". Чтобы проверить действия дежурного на пожарной автоцистерне водителя, инспектор поставил условную вводную - возгорание стерни. Мужчина с поставленной задачей справился. На поле была и техника для вспашки - трактор с плугами, которым в случае возгорания можно опахать горящий участок и не дать распространиться огню.

Как уточнили в областном управлении МЧС, главной задачей таких рейдов и мониторинга является то, чтобы собранный урожай остался в целости и сохранности.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС