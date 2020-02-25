Трактор столкнулся с грузовиком в Минске

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель трактора, совершая маневр, не разминулся с грузовым автомобилем, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Татьяны Сподабаевой, сегодня около 8.20 грузовой автомобиль "Даф" двигался по ул. Ваупшасова со стороны Долгобродской в направлении ул. Радиальной. В районе Минского моторного завода водитель столкнулся с трактором, который ехал во встречном направлении и совершал поворот налево.

Пострадавших в ДТП нет.-0-

Фото управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома