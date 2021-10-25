Тракторист сбил 16-летнего велосипедиста в Пружанском районе

25 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе в ДТП с трактором пострадал несовершеннолетний велосипедист, сообщила БЕЛТА старший инспектор группы по агитации и пропаганде управления ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова.

Инцидент произошел 23 октября в 8 часов утра в деревне Смоляны. Трактор МТЗ под управлением 31-летнего местного жителя двигался по ул. Центральной. В районе дома №65 водитель сбил внезапно выехавшего на велосипеде на встречную полосу 16-летнего подростка. Мальчик ударился о ковш трактора. С травмами его госпитализировали в больницу.

"У участников ДТП взята кровь на анализ. Предварительно, оба были трезвы. Причины и обстоятельства аварии выясняются. Проводится проверка", - дополнила Наталья Милюкова.-0-