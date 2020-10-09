9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортная инспекция выявила в Бресте таксиста-мошенника, который маскировал свои услуги под видом аренды авто с экипажем, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь инспекции Ирина Яблонская.

"Ситуация стандартная: водитель утверждал, что не оказывает услуги такси, а пассажир подтвердил обратное. Как стало известно, пассажир заказал поездку у этого перевозчика с помощью мобильного приложения, рассчитался за нее наличными, а водитель чек не выдал", - рассказали в пресс-службе.

Специалисты инспекции провели разбирательство, собрали доказательную базу. Как выяснилось, водитель оказывал перевозки пассажиров такси. Требования к выполнению этих услуг должны соответствовать законодательству о транспортной деятельности. "Водитель перевозил пассажиров без заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами, - отметили в инспекции. - Если у перевозчика такси отсутствует такой договор, то гарантий, что пассажиру будет возмещен материальный или моральный ущерб в случаях повреждения или порчи его багажа, а также в ситуациях причинения вреда жизни и здоровью, нет". С начала года в брестском регионе Транспортная инспекция зафиксировала у 13 субъектов хозяйствования подобные случаи, когда они не заключили обязательный договор со страховой компанией.

Кроме того, услуги по перевозке пассажиров оказывались без наличия в салоне таксометра. Предрейсовый контроль технического состояния авто и медицинский осмотр водителя не проводились.

По фактам выявленных нарушений Транспортная инспекция привлекла к административной ответственности перевозчика и водителя по ч.1 ст.11.65 и ст.18.33 КоАП. Нарушители не согласились с решением Транспортной комиссии и подали иск в суд. В результате суд признал законность и обоснованность вынесенных инспекцией постановлений.-0-