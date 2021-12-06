Травмоопасные детские игрушки изъяли из продажи в Могилеве

6 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Травмоопасные детские игрушки изъяли из продажи в крупном ретейле в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки одного из крупных ретейлов Могилева в продаже были обнаружены детские травмоопасные игрушки: пистолет с присосками и мишенью китайского производства.

"По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек" по показателям безопасности, предъявляемым к игрушкам со снарядами, выпускаемыми при помощи пускового механизма. Снаряд, выпускаемый при помощи пускового механизма и обладающий кинетической энергией, должен минимизировать риск травмирования ребенка и (или) лица, присматривающего за ним, вакуумные присоски не должны отделяться - фактически они отделяются от снарядов", - отметили в Госстандарте.

Госстандарт запретил ввозить в Беларусь и продавать в стране этот продукт.-0-