Трех байкеров будут судить в Минске за насилие над милиционерами

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Советского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении трех байкеров, применивших насилие к милиционерам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В сентябре правоохранители задержали водителя мотоцикла за участие в несанкционированном массовом мероприятии и поместили мужчину в служебный автомобиль. Очевидцами этих событий стали другие байкеры, в том числе обвиняемые. Они начали вытаскивать сотрудников ОВД из служебного транспорта, толкать их и бить. Удары были нанесены также по автомобилю и другому имуществу правоохранителей.

Один из фигурантов свою вину признал частично, два других не признали, но один обвиняемый возместил полностью ущерб, причиненный ГУ "Автохозяйство МВД". Что касается меры пресечения, один заключен под стражу, к двум другим применен залог.

Уголовное дело было в производстве Советского (города Минска) районного отдела Следственного комитета.-0-