Трех бывших спортсменов подозревают в организации договорных матчей

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральным аппаратом Следственного комитета по материалам ГУБОПиК МВД возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и подкупа участников профессиональных спортивных соревнований. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Три человека, в прошлом являвшихся профессиональными спортсменами, заключены под стражу. Правоохранительными органами проверяется причастность ряда лиц к совершению противоправных действий.

Как рассказали в МВД, сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией 5 января в Минске и Могилеве задержали с поличным участников международной преступной группы, которая занималась договорными матчами. "Установлено, что на протяжении длительного времени члены группы организовывали и проводили договорные матчи в различных игровых командных видах спорта. Злоумышленники действовали по заранее оговоренному сценарию, а исход игры определялся выставляемыми букмекерскими конторами коэффициентами на определенный результат. Незаконную денежную прибыль участники серых схем получали от букмекерских контор стран Западной Европы и Азии", - проинформировали в МВД.

По материалам ГУБОПиК МВД Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 УК (мошенничество) и ч.2 ст.253 УК (подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов). Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия по установлению всех участников преступных схем, в том числе в отношении лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранителей за подкуп участников профессиональных спортивных соревнований.

В МВД напомнили, что спортсмены-инструкторы игровых команд Беларуси, добровольно и инициативно обратившиеся в правоохранительные органы с информацией об участии в договорных матчах, могут быть освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.-0-