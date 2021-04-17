Трех человек спасли при пожаре в Шарковщине

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шарковщинском районе при пожаре спасли трех человек, еще четырех эвакуировали, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире по ул.Краснодворской в горпоселке Шарковщина поступило спасателям вечером 16 апреля. На место незамедлительно была направлена техника МЧС. Практически одновременно к месту вызова прибыли два боевых расчета пожарной аварийно-спасательной части Шарковщинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

"Из окна квартиры на 2-м этаже уже виднелось пламя. Я сразу же принял решение создать два звена газодымозащитной службы. Первое звено возглавил лично и вместе со старшим пожарным Андреем Васютенком, включив аппараты на сжатом воздухе, мы вошли в подъезд. Было много дыма. На 2-м этаже нам попадались жильцы: их в первую очередь мы и выводили на улицу. Всего эвакуировали 4 человек", - рассказал начальник караула Евгений Котович.

Как сообщили в МЧС, дверь в квартиру, где происходило горение, была закрыта изнутри. На полу возле двери в кухню спасатели обнаружили женщину и вынесли ее на свежий воздух. Как выяснилось позже, это была хозяйка квартиры. Стоящие на улице соседи сказали, что внутри есть еще люди. Вернувшись в горящую квартиру, спасатели обнаружили рядом с горящим диваном знакомого хозяйки, его также передали медикам. В соседней комнате на полу был обнаружен еще один мужчина - сын хозяйки.

Всех спасенных осмотрели медики. Хозяйку и ее знакомого с отравлением продуктами горения госпитализировали.

В результате горения в квартире закопчены стены и потолок, в комнате повреждено имущество. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Фото МЧС