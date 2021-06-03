Трех девушек и парня будут судить за оборот психотропов в Могилевской области

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3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении трех девушек и одного молодого человека, которые обвиняются в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке особо опасных психотропных веществ в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры. Обвиняемыми проходят учащиеся средних специальных и высших учебных заведений Могилева, двое из которых несовершеннолетние. С августа по декабрь 2020 года в составе преступного сообщества они занимались распространением психотропов, делая закладки на территории Могилева и Могилевского района. В декабре прошлого года двух обвиняемых задержали сотрудники Департамента охраны МВД по Могилевской области в промзоне в тот момент, когда они искали очередную партию психоактивных субстанций. Позже при пресечении незаконных действий правоохранители изъяли из тайников амфетамин, мефедрон и альфа-PVP общей массой 65 г. В прокуратуре отметили, что молодые люди воспринимали свою деятельность как обычную работу, считали куратора нанимателем и отчитывались перед ним за выполненное задание. После изучения материалов дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по ч.3 ст.328 УК. Примененную ранее ко всем обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!