Трех грабителей задержали в Витебске

4 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебские правоохранители задержали трех грабителей, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

В милицию обратился 44-летний мужчина. Он рассказал, что ночью в парке имени Фрунзе его ограбили, украли кошелек, банковскую карточку, паспорт и страховое свидетельство. Выяснилось, что подвыпивший витебчанин познакомился с женщиной, которая предложила ему прогуляться по парку. Там их уже поджидала двое приятелей. Они избили и ограбили мужчину.

Вскоре криминальная троица, которая и раньше имела проблемы с законом (один из них отсидел 24 года в тюрьме), была задержана. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Проверяется информация об их причастности к другим преступлениям.-0-