Трех минчан будут судить за хищение автозапчастей на Br12 тыс.

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Фрунзенского района Минска направила в суд этого же района уголовное дело в отношении трех местных жителей, которые обвиняются в краже в крупном размере комплектующих деталей к автомобилям BMW, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации столичной прокуратуры.

Во время предварительного расследования установлено, что трое минчан, двое из которых безработные, с февраля по апрель 2020 года, преимущественно ночью, в Минске и Минском районе похищали зеркала, молдинги, парктроники, декоративные накладки, фирменные значки BMW, которые затем продавали по объявлениям в интернете.

Сотрудникам милиции удалось задержать группу в начале апреля 2020 года на месте преступления.

Органы уголовного преследования установили 33 эпизода преступной деятельности обвиняемых, стоимость похищенного превысила Br12 тыс.

Многие потерпевшие обратились в правоохранительные органы с заявлениями о совершении в отношении них преступлений лишь после того, как узнали из СМИ о задержании граждан, причастных к хищениям комплектующих деталей к BMW. Часть похищенного имущества обнаружена и возвращена.-0-