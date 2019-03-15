Трех подозреваемых в инсценировке ДТП задержали в Минске

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД пресечена преступная деятельность страховых мошенников. Такая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Трое мужчин и девушка подозреваются в инсценировке ДТП и последующем покушении на получение страховой выплаты. Преступление было совершено в июле прошлого года в Минске. Тогда в страховое общество обратился 27-летний уроженец Чечни с намерением получить денежную компенсацию за повреждение авто в результате ДТП.

Оказалось, аварию на проспекте Рокоссовского с участием нескольких иномарок клиент выдумал. "Накануне иностранец умышленно поцарапал кузов и разбил фонари в своем Lexus. С помощью знакомых - 26-летнего чеченца, 30-летнего минчанина и 34-летней минчанки - он расставил на дороге машины подобно реальному ДТП, вызвал ГАИ. После документального оформления повреждений от имитированной аварии мошенник попытался получить за это выплату в страховой компании", - рассказали в 10-м управлении ГУБОПиК МВД (по Минской области).

План мошенников пресекли оперативники, которые проверяли приехавших в Беларусь иностранцев на причастность к противоправной деятельности. Оказалось, злоумышленники намеревались поставить дело на поток.

Троих подозреваемых задержали в белорусской столице в марте. Организатор преступления находился в это время в одном из российских СИЗО по обвинению в грабеже - мужчина открыто похитил чужой автомобиль.

В отношении участников криминального квартета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 и ч.3 ст.209 УК Беларуси (мошенничество), проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению их причастности к иным преступлениям.-0-