Трех работников интернет-магазина наркотиков задержали в Минске

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны трое работников интернет-магазина по продаже наркотиков. Изъято в общей сложности около 450 г альфа-PVP, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Первого из подозреваемых, 31-летнего минчанина, задержали в одном из лесопарков. Там мужчина под видом отдыхающего велосипедиста прятал наркотики. При себе у него изъяли около 30 г альфа-PVP, расфасованного в закладки. Также около 150 г вещества было в тайниках в этом же лесопарке. Дома у минчанина обнаружено еще около 200 г альфа-PVP, а также крупная сумма валюты.

"Известно, что в квартире мужчина проживал с женой и малолетними детьми. Ранее привлекался к уголовной ответственности, на интернет-магазин работал около 3-4 месяцев", - проинформировали в милиции.

Работавшую на тот же интернет-магазин пару задержали в момент выхода из лесопарка. Там они достали из тайника крупную упаковку наркотика - 69 г альфа-PVP. Психотроп 43-летний житель столицы и его 33-летняя сожительница планировали продать в Минске и Гомеле. Оба официально нигде не работали, в Минске арендовали квартиры на сутки.

"Установлено, что на интернет-магазин по продаже наркотиков мужчина и женщина работали около 4 месяцев. Таким же сроком ранее 43-летний минчанин освободился из мест лишения свободы. Мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности", - рассказали в ГУВД.

Фрунзенским (г. Минска) РОСК действиям задержанных дана правовая оценка. Возбуждены уголовные дела.-0-