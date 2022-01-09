Трех рыбаков сняли со льдин в Лунинецком районе

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС сняли трех рыбаков со льдин в Лунинецком районе, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

8 января в 11.55 спасателям позвонил мужчина и сказал, что находится на льдине, которую уносит на середину водохранилища Велута, что в 3,5 км северо-западнее одноименного агрогородка в Лунинецком районе. К месту вызова были незамедлительно направлены работники Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям, а также службы взаимодействия. По прибытии к месту вызова спасателей оказалось, что на льдине два человека. При помощи спасательной доски мужчин сняли со льдины.

Чуть позже с противоположной стороны берега был обнаружен третий рыбак. Льдину, на который он находился, уносило ветром на середину водохранилища. Ему также помогли с помощью спасательной доски. Медицинская помощь троим рыбакам не понадобилась.

МЧС напомнило о правилах безопасности при подледной рыбалке. Как отметили в ведомстве, относительно безопасным называют лед толщиной не менее 7 см. Он зеленого или голубовато-зеленого цвета. Грязный, буро-серый лед обычно уже подтаявший и непрочный. Кстати, при температуре в ноль градусов, сохраняющейся на протяжении трех дней, прочность льда снижается на 25%. Кроме того, лед считается непрочным около устья рек и притоков, вблизи бьющих ключей и стоковых вод, а также деревьев, кустов и камыша. Не стоит проверять его на прочность, прыгая на нем или ударяя ногой. Для зимней рыбалки нужна правильная экипировка, включающая хотя бы минимальный набор спасательных средств: веревку, палку, доску, спасательный жилет, "кошки" для того, чтобы выбраться.

"Нельзя сверлить десять лунок рядышком и скапливаться на льду большими группами. И обязательно необходимо поговорить с детьми об опасности игр на льду, учить их, как действовать", - подчеркнули в МЧС.-0-