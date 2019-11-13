Трех жителей Дзержинского района будут судить за вымогательство с похищением

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дзержинский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о похищении человека, а также иных корыстных преступлениях. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Обвиняемыми по уголовному делу признаны трое жителей Дзержинского района. Это ранее судимый 27-летний слесарь, а также подросток 17 лет и 20-летняя девушка. "Все втроем апрельской ночью приехали на авто к дому знакомого. Девушка осталось ждать в машине, а нетрезвый парень и его несовершеннолетний приятель проникли в дом. Они разбудили хозяина, выманили его на улицу и стали требовать $150", - рассказала Татьяна Белоног.

В целях вымогательства они били своего знакомого. Потом с угрозами закрыли его в багажнике машины и отвезли в лес. Там мужчину заставили выкопать себе яму, лечь в нее, после чего стали засыпать его песком. "Получив при таких обстоятельствах от потерпевшего согласие на передачу денег уже в сумме $600, отвезли его обратно домой в багажнике. Впоследствии мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы", - отметила Татьяна Белоног.

По уголовному делу проведены проверки показаний на месте, допросы, очные ставки. При работе с обвиняемыми следователи также выяснили, что они причастны и к нескольким кражам в Дзержинском районе. Выявлено восемь фактов хищений имущества граждан - топлива, автозапчастей, инструментов. Некоторые похищенные вещи возвращены потерпевшим.

По результатам расследования действия несовершеннолетнего и 27-летнего мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 208 УК (вымогательство), п. 3, 6 ч. 2 ст. 182 УК (похищение человека) и ч. 2 ст. 205 УК (кража). Также старшему фигуранту вменяется ст. 417 УК (уклонение осужденного от исполнения приговора суда о лишении права заниматься определенной деятельностью). Девушка обвиняется по ч. 2 ст. 208 УК (вымогательство).

С момента задержания обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

Трое жителей Дзержинского района выбивали выдуманный долг у односельчанина Ночью они на авто приехали к дому парня. Заставили его залезть в багажник и вывезли в лес. Угрожая физической расправой, дали лопату и принудили выкопать яму.