Трехлетний мальчик из Гродно проглотил четыре монеты

16 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно из желудка ребенка извлекли четыре монеты различного номинала. Информация об этом размещена на сайте Гродненской детской областной клинической больницы, сообщает БЕЛТА.

Несчастный случай произошел во время игры ребенка с оставленными в доступном месте деньгами.

"На рентгенологическом снимке брюшной полости и пищевода обнаружена единичная тень округлой формы - монетки собрались в стопку. После этого была выполнена гастроскопия, на которой в желудке были обнаружены монеты различных номиналов в количестве четырех штук", - рассказали в клинике.

После этого с помощью "сачка" предметы были извлечены. Общая сумма монет Br1,26. Обошлось без осложнений, мальчик выписан домой.

Медики отметили, что такие случаи не единичны. Буквально за несколько дней до этого происшествия в больницу привезли годовалового ребенка, проглотившего три монетки. Деньги извлекли, все прошло без осложнений.-0-