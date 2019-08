Происшествия Трехлетний ребенок попал под машину в Бресте Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома 21 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в дорожно-транспортном происшествии пострадал трехлетний пешеход, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома. Несчастный случай произошел 20 августа около 12.50. По предварительной информации, автомобиль "Тойота Приус" под управлением 21-летнего жителя Жабинки двигался по дворовой территории улицы Воровского. Напротив дома №25 водитель совершил наезд на трехлетнего мальчика, который выбежал из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть. Ребенка с травмами госпитализировали в областную детскую больницу. По факту ДТП проводится проверка.-0-

