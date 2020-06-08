Трехлетний ребенок пострадал в аварии в Лиде

8 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде в столкновении двух легковушек пострадал 3-летний ребенок. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Около полудня 7 июня на улице Красноармейской столкнулись минивэн "Опель" и легковое "Пежо". 59-летний водитель легковушки при выезде со второстепенной дороги не уступил другому автомобилю. Столкновения избежать не удалось.

"В "Опеле" в детском удерживающем устройстве ехал 3-летний ребенок. С резаной раной лба его доставили в больницу. После оказания медпомощи ребенка отпустили", - отметили в Госавтоинспекции.

В ГАИ обратили внимание, что если бы не автокресло, то последствия аварии для юного пассажира могли быть куда более серьезными.-0-

Фото из VK-аккаунта ГАИ УВД Гродненского облисполкома