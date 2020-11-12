Трехлетний ребенок пострадал в ДТП в Гродно

12 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ребенок пострадал в столкновении трех машин в Гродно, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Около 17.00 11 ноября на площади Декабристов в Гродно столкнулись три автомобиля. По предварительной информации, водитель "Опеля" не уступила дорогу "Тойоте". После удара последнюю отбросило на стоявший "Фольксваген".

"В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю "Тойоты" и терхлетней пассажирке, находившейся в детском удерживающем устройстве", - рассказали в ГАИ.

Девочка с политравмой и открытой черепно-мозговой травмой в реанимации. 31-летний мужчина также госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело.-0-