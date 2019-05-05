Трехлетний ребенок пострадал в ДТП в Лепельском районе

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лепельском районе произошло лобовое столкновение легковушек, пострадала трехлетняя девочка, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 2 мая около 9 часов утра на 16-м км автодороги Лепель-Краснолуки-Холопеничи. Как сообщается, 58-летний водитель Opel Vectra (житель Лепельского района) на закруглении автодороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Opel Omega, которым управлял житель Орши 1992 года рождения. В результате ДТП 3-летняя дочь водителя Opel Omega получила телесные повреждения и была доставлена Лепельскую ЦРБ.

По информации ГАИ, девочка была пристегнута ремнями безопасности и находилась в детском удерживающем кресле. По факту ДТП проводится проверка.-0-