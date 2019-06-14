Трехлетний воспитанник детсада в Лунинецком районе выпал из окна второго этажа

14 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Лунинецкий районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства травмирования ребенка в результате падения из окна. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Из учреждения здравоохранения 13 июня примерно в 13.00 в милицию поступило сообщение о госпитализации трехлетнего ребенка, который получил телесные повреждения при падении с высоты. Следственно-оперативная группа установила, что в этот день мальчик находился в детском саду. Когда дети были на прогулке, работник детсада открыла окно, но после возвращения малышей в группу забыла его закрыть.

"После обеда воспитатель уложила мальчика в постель на время тихого часа и стала помогать раздеться другим детям. Спустя несколько секунд она обернулась и увидела, что воспитанник выпал из окна второго этажа. Кровать ребенка расположена вблизи окна. Сейчас мальчик находится в больнице, угрозы его жизни нет", - рассказали в Следственном комитете.

Лунинецкий РОСК проводит проверку.-0-