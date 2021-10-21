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21 октября 2021, 14:42

Трехлетняя девочка пострадала в ДТП в Быхове

Фото из архива
Фото из архива

21 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Быхове в ДТП травмирован 3-летний ребенок: девочка не была пристегнута ремнями безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 октября в 17.00 на ул.Советской. 22-летний местный житель, управляя автомобилем Skoda Octavia, не убедился в безопасности совершаемого обгона, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan Primera.

В результате ДТП 3-летняя пассажирка Nissan с травмами доставлена в больницу. Девочка находилась в детском удерживающем устройстве, однако не была пристегнута ремнем безопасности.

ГАИ в очередной раз напоминает водителям, что ребенка до 12 лет необходимо перевозить в детском удерживающем устройстве, которое убережет юного пассажира от травм, если он будет пристегнут соответствующим образом.-0-

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