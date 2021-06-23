Трехлетняя девочка выпала из окна в Жабинковском районе

23 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе из окна выпал ребенок. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Несчастный случай произошел вечером 22 июня в одной из деревень. По данным следствия, трехлетняя девочка была дома вместе с бабушкой. Окно в комнате было открыто, и малышка залезла на подоконник, рядом с которым стоял диван. Она оперлась на москитную сетку и вместе с ней выпала из окна второго этажа, упав на бетонную поверхность. Девочку с травмами госпитализировали в больницу.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, опрошены родственники пострадавшей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Жабинсковский РОСК проводит проверку. Выяснилось, что незадолго до случившегося бабушка ребенка отлучилась в другую комнату.-0-