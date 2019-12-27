Трехлетняя пассажирка пострадала в ДТП в Рогачеве

27 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ребенок пострадал в результате ДТП в Рогачеве, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.

Авария произошла в райцентре 25 декабря около 15.20. При выезде с дворовой территории 37-летняя женщина-водитель на "Хонде Цивик" не убедилась в безопасности маневра и не предоставила преимущество в движении ехавшему по главной дороге минивэну "Фольксваген Туран".

При столкновении автомобилей пострадали пассажиры "Хонды": 30-летняя женщина и ее трехлетняя дочь. Они госпитализированы.

Как уточнили в УГАИ, девочка была в специальном детском удерживающем сиденье. Это позволило ребенку избежать серьезных травм.

По ДТП проводится проверка.-0-