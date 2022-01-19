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19 января 2022, 15:48

Трем хулиганам из Брестского района дали от 1 до 3 лет колонии за повреждение милицейского авто

Фото из архива
Фото из архива

19 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении трех местных жителей, которым инкриминированы злостное хулиганство и пособничество в его совершении, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 10 октября прошлого года в агрогородке Томашовка. На стоянке автотранспорта вблизи сельского совета выпивали три друга. Один из них, ранее судимый 31-летний мужчина, забрался на капот служебного автомобиля Брестского РОВД и справил нужду на лобовое стекло. После этого он предложил повредить колеса машины, что и сделал с помощью ножа. В этом ему помогли приятели 24 и 33 лет.

В ходе оперативно-разыскной работы личности хулиганов были установлены. Уликой стало и видео, снятое одним из них на мобильный телефон. Как оказалось, причиной неадекватных действий их инициатора стало желание отомстить участковому за задержание при вождении в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Брестского района признал двух фигурантов виновными по ч.2 ст.339 (злостное хулиганство) Уголовного кодекса и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 3 и 2 года соответственно. Их пособника осудили по ч.6 ст.16 и ч.2 ст.339 УК и приговорили к 1 году лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

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