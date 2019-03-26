Трем мужчинам предъявлены обвинения в убийстве жительницы Давид-Городка в 1997 году

26 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе трем мужчинам предъявлено обвинение в убийстве, совершенном более 20 лет назад, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного управления Следственного комитета Дмитрий Иванюк.
Преступление совершено осенью 1997 года. В ночь на 10 октября в частном доме в Давид-Городке было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Прокуратура Столинского района возбудила уголовное дело. Установлено, что неизвестные проникли в дом погибшей, где нанесли ей ножевые ранения, похитили ювелирные изделия и деньги. На протяжении многих лет не представлялось возможным установить личности злоумышленников, но работа по уголовному делу не прекращалась.
"В марте 2019 года по подозрению в совершении этого преступления задержаны трое мужчин, с участием которых в последующем проведен ряд следственных и других процессуальных действий. Каждому из них предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с разбоем. К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал Дмитрий Иванюк.
Расследование уголовного дела продолжается.-0-
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