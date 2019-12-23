Трем жителям Гомеля вынесли приговор за незаконный оборот наркотиков

23 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Гомеля вынес приговор по уголовному делу в отношении трех горожан, обвиняемых в незаконном обороте особо опасного психотропа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

На скамье подсудимых оказались двое мужчин и женщина, обвиняемые в совершении преступления по ч.1 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК.

Через интернет обвиняемые приобрели не менее 0,4957 г альфа-PVP за Br80. Психотроп они хранили в потайном месте возле одного из подъездов дома по проспекту Речицкому. Особо опасное вещество было обнаружено у них и при задержании.

Кроме того, один из обвиняемых приобрел не менее 0,0466 г марихуаны, которую хранил при себе и по месту жительства. Он признан судом виновным в незаконном без цели сбыта приобретении и хранении психотропов и наркотиков. Мужчине назначено наказание в виде четырех лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Двое других признаны виновными в незаконном без цели сбыта приобретении и хранении психотропов. Они приговорены к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

В соответствии со ст.8 закона "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков" обвиняемые частично освобождены от наказания. Двоим назначено принудительное лечение от хронического алкоголизма и наркомании по месту жительства. Мера пресечения оставлена прежней - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-