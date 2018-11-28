Тренер Малоритской СДЮШОР завышала количество воспитанников

28 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Работник специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Малоритского района подозревается в служебном подлоге, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Тренер завышала количество занимавшихся у нее воспитанников, чтобы получать больше зарплату. С сентября 2017 года по май 2018-го она вносила ложные сведения в журнал учета учебно-педагогической работы. То есть фактически число юных спортсменов было меньше, чем в отчетах, которые подгонялись под нормативы наполняемости групп.

В отношении специалиста возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.427 (служебный подлог) УК. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа или лишения права занимать определенные должности до лишения свободы на срок до двух лет.-0-